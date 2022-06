Marcelo condecora D. António Marto e D. Jorge Ortiga

Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou no Palácio de Belém o cardeal António Marto, antigo bispo da diocese de Leiria - Fátima, e D. Jorge Ortiga, arcebispo emérito da arquidiocese de Braga, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

De acordo com um comunicado divulgado na página oficial do Santuário de Fátima na Internet, António Marto, que foi feito cardeal em junho de 2018 pelo Papa Francisco, sublinhou, aquando da condecoração, que a distinção que recebeu "não é individual", mas do próprio Santuário de Fátima e de todos os que "seus responsáveis, colaboradores" e também os peregrinos.