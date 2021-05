Mais quatro mortes e 485 casos em Portugal nas últimas 24 horas

Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos

Registaram-se 485 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas (mais 217 em relação ao dia anterior), indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O relatório desta quarta-feira (12 de maio) mostra que morreram mais quatro pessoas devido à infeção por SARS-CoV-2.

Estão agora hospitalizadas 248 pessoas com covid-19, menos nove em comparação com o dia anterior. Nas unidades de cuidados intensivos continuam internados 71 doentes.

A DGS indica que o índice de transmissibilidade, denominado R(t), subiu ligeiramente. Passou de 0,92 para 0,93 a nível nacional e de 0,91 para 0,92 no continente.

Já a incidência da infeção por SARS-CoV-2 a 14 dias recua, com 51,0 casos por 100 mil habitantes em todo o território nacional e 48,7 infetados por 100 mil habitantes se tivermos só em conta o continente.

​​​​​​Quase três milhões de pessoas têm pelo menos uma dose da vacina

Dados atualizados da pandemia numa altura em que mais de 2,9 milhões de pessoas já foram vacinados em Portugal, das quais mais de 1,1 milhões têm a vacinação completa, segundo informou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da vacinação, 2 948 708 (29%) pessoas receberam a vacina, das quais 377 590 na última semana. Do total de pessoas já vacinadas, 1 119 826 têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 11% da população.

No total, já foram administradas 4 068 534 doses de vacinas desde que se iniciou o processo de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da autoridade de saúde.

Número de casos de variantes indianas está a aumentar na UE

Na Europa, o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças fez saber esta quarta-feira que as variantes indianas do novo coronavírus têm sido cada vez mais identificadas em outros países e há indicações de que na União Europeia está a aumentar a deteção de duas dessas estirpes, segundo um relatório.

As três variantes indianas identificadas "têm perfis de mutação distintos", que justificam uma avaliação individual, e a informação disponível sobre a sua transmissibilidade, gravidade da doença e potencial de fuga imunológica relativamente a outras variantes que também circulam no espaço europeu é ainda muito limitada.

"Ainda não é possível avaliar o impacto total destas variantes na saúde pública", referiu o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças, no documento divulgado esta quarta-feira.