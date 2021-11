Mais de 800 mil doses de reforço contra a covid-19 já administradas em Portugal

Já foram administradas em Portugal mais de 800 mil doses de reforço de vacinas contra a covid-19 e 1 608 000 vacinas contra a gripe, das quais cerca de 398 mil em farmácias, revelou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) num comunicado enviado às redações.

Este aumento deve-se à aceleração da vacinação diária dos centros de vacinação, incluindo ao fim de semana, através da modalidade "Casa Aberta".

Nesta segunda-feira, foram vacinadas 43 695 pessoas contra a covid-19 e 43 429 contra a gripe.

A DGS informa que "está também disponível o agendamento local para os utentes elegíveis, sendo dada prioridade às pessoas com mais idade e abrangendo, gradualmente, faixas etárias mais baixas, até chegar aos 65 anos".

Embora os utentes continuem a ser convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e/ou contra a covid-19, também se encontra disponível o autoagendamento das vacinas para pessoas com 65 ou mais anos, em https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/.

Para dose de reforço são elegíveis as pessoas com 65 ou mais anos, desde que tenham o esquema vacinal completo ou tenham tido a infeção há pelo menos 150 dias, e as pessoas entre 18 e 65 anos às quais foi administrada a vacina da Janssen há mais de três meses.