Mais de 150 mil professores e funcionários vão ser testados esta semana

"O processo de testagem em estabelecimentos de educação e ensino do setor público e do setor privado prossegue a partir de segunda-feira, coincidindo com o início do 3.º período letivo e com a retoma das atividades presenciais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Cerca de 150 mil trabalhadores docentes e não docentes vão ser testados entre os dias 05 e 09 de abril", lê-se em comunicado.

Segundo os responsáveis ministeriais, trata-se da II fase da "Estratégia Nacional de Testes" para SARS-CoV-2" e, "como é habitual, estas informações foram já remetidas às escolas".

A ação é extensível a "todos os trabalhadores de Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Componente de Apoio à Família (CAF) no 1.º ciclo do ensino básico (CAF1), nos "concelhos com taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias".

"De acordo com informação prestada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), todos os docentes e não docentes vacinados deverão ser igualmente testados", esclareceu o Ministério da Educação, que adiantou ainda que, desde janeiro, outros tantos 150 mil docentes e não docentes, aproximadamente, já foram alvo de testes antigénicos.

Na segunda-feira, o Presidente da República e o ministro da Educação vão visitar a Escola Básica Francisco Arruda, em Lisboa, acompanhando assim o processo de reabertura do estabelecimento e a referida testagem.

Tiago Brandão Rodrigues vai ainda deslocar-se ao Centro Escolar de Carvoeira, em Ourém, para proceder à sua inauguração, após investimento "superior a 1,8 milhões de euros" num "edifício" que "dá resposta a cerca de 200 crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico".

Portugal teve nas últimas 24 horas 193 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e quatro mortes atribuídas à covid-19, segundo o boletim epidemiológico da DGS.