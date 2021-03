Mais 34 mortes e 394 novos casos nas últimas 24 horas

Hospital de Santo António, no Porto

Infecciologista do Santo António alerta para "perigo" das variantes

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 394 casos de covid-19. Embora sendo dados do relativos a domingo, este é o registo mais baixo desde 8 de setembro, dia em que se confirmaram 388 diagnósticos da doença. Os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) referem que de ontem para hoje morreram mais 34 pessoas devido à doença provocada pelo novo coronavírus. É o número de óbitos mais baixo desde 29 de outubro (registadas 33 mortes nesse dia)

Já o número de internamentos volta a subir, embora ligeiramente, ao fim de seis dias consecutivos sempre a diminuir. Há agora 2167 doentes internados (mais dois do que no domingo).

Nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), os números descem pelo 16º dia consecutivo. Eram 877 a 8 de janeiro e são agora 469 (menos 15 do que na véspera), o número mais baixo desde 19 de novembro, quando estavam 458 pessoas internadas em UCI.

Os dados atualizados da DGS mostram que Portugal soma, no total, desde o início da pandemia, 804 956 casos de infeção, 16 351 óbitos e 720 235 recuperados. Há agora 68 370 casos ativos de covid-19 no nosso país, menos 898 em relação ao dia anterior.

Há 29 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Das 34 mortes por covid-19 reportadas nas últimas 24 horas, 15 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro e nove no Norte.

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde foram notificados mais novos casos (238), o que significa 60,4% dos casos registados nas últimas 24 horas e 44,2% do total de mortes.

O Norte reportou mais 74 diagnósticos de covid-19 e a região Centro mais 27 casos. No Alentejo verificam-se mais 15 contágios e o Algarve notificou 12 novos casos, o mesmo número confirmado nos Açores, nas últimas 24 horas. Já a Madeira registou mais 16 infeções pelo novo coronavírus.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 364 133 homens e 440 553 mulheres, referem os dados da DGS.

Do total de vítimas mortais, 8551 eram homens e 7800 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 10 837 eram pessoas com mais de 80 anos, 3440 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1444 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Na véspera de se assinalar um ano em que surgiram no país os primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus - a 2 de março de 2020 -, Portugal recebeu esta segunda-feira 101 790 doses da vacina da Pfizer/BioNTech, adiantou à Lusa fonte oficial do Ministério da Saúde, com um total de 11 700 doses a serem distribuídas para a Madeira e dos Açores.

Mais de 868 mil vacinas contra a covid-19 foram administradas

Esta foi a única entrega de vacinas formalizada hoje e reforça o conjunto de vacinas já recebido pelo país desde o final de dezembro acima do milhão de doses.

Também esta segunda-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, fez saber que mais de 868 mil vacinas contra a covid-19 foram administradas em Portugal.

Na conferência de imprensa de atualização da informação relativa ao plano de vacinação contra a covid-19, Lacerda Sales revelou que em relação à vacina da Pfizer vai ser alargado o período entre as duas tomas. Passa de "de 21 para 28 dias o intervalo entre a toma da primeira e da segunda dose", detalhou.

Este alargamento vai permitir a vacinação de "mais 100 mil pessoas até ao final de março".

UE vai propor ainda este mês a criação de certificado sanitário digital

Antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que o executivo comunitário vai propor ainda este mês a criação de um passaporte digital de vacinação.

Através da rede social Twitter, von der Leyen anunciou que a Comissão Europeia vai "apresentar este mês uma proposta legislativa para um livre-trânsito digital".

"O objetivo é fornecer provas de que uma pessoa foi vacinada, os resultados dos testes para aqueles que ainda não conseguiram obter uma vacina e informação sobre a recuperação da covid-19", precisou a responsável, dando assim seguimento à intenção que tem vindo a ser abordada há várias semanas na União Europeia.

A nível mundial, a pandemia de covid-19 provocou 2 531 448 mortos em todo o mundo desde que foi detetada, pela primeira vez, na China, em dezembro de 2019, avançou hoje a agência francesa AFP

Segundo a mesma fonte, mais de 114.050.170 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, sendo que a maioria das pessoas já se recuperou, mas uma parte mantém os sintomas durante semanas ou meses.