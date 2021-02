Mais 9083 novos casos e 240 mortos nas últimas 24 horas em Portugal

Os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicam que Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 240 mortes e 9083 casos de covid-19.

No dia em que o processo de vacinação contra a covid-19 arranca nos centros de saúde, o número de internados no país mantém-se elevado. Há 6684 doentes infetados com o novo coronavírus hospitalizados, menos 91 do que na terça-feira, dos quais mais 25 em unidades de cuidados intensivos, num total de 877 pessoas refere o boletim epidemiológico desta quarta-feira (3 de fevereiro).

Neste momento há 164513 casos ativos, menos 2375 do que nas anteriores 24 horas e os doentes recuperados são mais 11 218.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a liderar o número de novas infeções, na ordem das 5230, e o número de óbitos com 130. Segue-se a região norte com 4654 novos infetados e 43 mortos. A região centro tem menos novos casos, com 2353, mas regista mais mortos do que o norte, com 46 óbitos.

Há dois dias seguidos que o número de pessoas internadas baixa. A última vez que isso tinha acontecido foi nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro (a 1 de janeiro estavam 2806 pessoas internadas; agora estão 6684).

No que diz respeito ao número de casos - comparando hoje com a passada quarta-feira - foram menos 5990 novos casos (15073/9083). Regista-se também um decréscimo no número de mortes nos últimos três dias, embora esta quarta-feira tenha subido o número de pessoas internadas em cuidados intensivos.

A nova etapa do plano de vacinação nos centros de saúde a cidadãos com mais de 80 anos, ou com mais de 50 anos e com patologias associadas - abrangendo 900 mil pessoas -, foi assinalada pelo primeiro-ministro, António Costa numa visita às unidades de saúde de Alvalade e Parque, em Lisboa.

Ao lado da ministra da Saúde, Marta Temido, o chefe do Governo ​d​​​​​​efendeu que devem ser punidos os casos de abuso e de não cumprimento das regras de prioridade no atual processo de vacinação e pediu aos cidadãos "confiança" nas autoridades técnicas e de saúde.

"Quem não cumpre as regras de vacinação deve ser punido", declarou António Costa.

Equipa médica alemã chega a Portugal

Esta quarta-feira marca também o dia em que chega a comitiva clínica alemã ao nosso país. A equipa, formada por 26 profissionais de saúde, vai trabalhar no Hospital da Luz, em Lisboa, confirmou à Lusa fonte do Ministério da Saúde.

A ajuda médica alemã vem dar apoio ao sistema de saúde português face à pressão provocada pela pandemia de covid-19.

Além dos 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, a ajuda alemã inclui também 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.

De acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios da Saúde e da Defesa de Portugal, os profissionais de saúde alemães permanecerão no país "durante um período de três semanas, estando prevista a sua substituição a cada 21 dias, até ao final de março, caso seja necessário".

Desde que surgiram os primeiros casos de covid-19 na China, em dezembro de 2019, já morreram, pelo menos, 2 253 813 pessoas em todo o mundo, de acordo com um balanço feito hoje pela AFP, com base em dados oficiais.

Foram registados 103 827 020 casos de infeção pelo novo coronavírus. Destes, pelo menos 63 195 000 são agora considerados recuperados.