Mais 23 746 casos e 15 mortes por covid-19 em relação à semana passada

A pandemia de covid-19 está novamente em crescimento, tendo sido registados um total de 99 866 casos entre 3 e 9 de maio, mais 23 746 do que na semana anterior, indica o relatório de situação semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este aumento também se reflete na incidência, que é agora de 970 casos por 100 mil habitantes - uma variação de mais 31% face aos sete dias anteriores -, e no R(t), atualmente em 1,13.

O número de óbitos também está a aumentar, tendo sido contabilizados 142 entre 3 e 9 maio, ou seja, mais 14 do que na semana anterior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Paralelamente, no último dia do período em análise havia 1207 pessoas internadas (mais 88 do que na semana anterior), 59 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos uma).

No período analisado, a região em que houve mais casos foi o Norte (35 993), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (29 047), Centro (20 986), Alentejo (5759), Algarve (3519), Açores (3368) e Madeira (1194).

O relatório indica ainda que 92% da população tem vacinação completa e que 62% já recebeu a dose de reforço.

Adicionalmente, a DGS divulgou o Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da Covid-19, que fala numa "tendência crescente" de novos casos e de R(t) a nível nacional e em todas regiões, exceto a Região Autónoma da Madeira.

Já o número de pessoas com covid-19 internadas em UCI no Continente revelou uma "tendência estável", assim como a razão entre pessoas internadas e infetadas (0,17) e a mortalidade específica por covid-19 (26,1 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes).

A linhagem dominante em Portugal é a BA.2 da variante Omicron, que a 8 de maio representava 62,9% dos casos em Portugal. Os restantes 37,1% dizem respeito à linhagem BA.5 da variante Omicron.