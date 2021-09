Mais 1565 casos de covid-19 e 14 mortes nas últimas 24 horas

Foram confirmados em Portugal 1565 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados atualizados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O relatório desta quarta-feira (1 de setembro) indica que morreram mais 14 pessoas devido à doença.

No que se refere à situação nos hospitais portugueses, há agora 681 internados (mais quatro face ao reportado na terça-feira), dos quais 131 estão em unidades de cuidados intensivos (menos cinco).

Os valores da matriz de risco também foram atualizados, mantendo-se inalterado o índice de transmissibilidade, R(t). Mantém-se nos 0,98 a nível nacional e 0,99 no continente.

Já a incidência a 14 dias regista uma subida e passa dos 297,7 para os 303,5 casos por 100 mil habitantes em todo o território nacional. No continente, a incidência passa de 303,3 para 310,2 infeções por 100 mil habitantes.

​​​​​​Ao contrário dos últimos dias, Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região com o maior número diário de infeções, com 572, logo seguida do Norte, que reporta 495 casos.

Dados atualizados da pandemia que surgem um dia depois de a DGS atualizar o referencial para as escolas, quando faltam duas semanas para o início do ano letivo. As escolas vão ter assim regras de isolamento mais flexíveis, sendo que as máscaras continuam obrigatórias a partir dos 10 anos e fortemente recomendadas no 1.º ciclo.

Já hoje, o vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas destacou a importância da manutenção das regras de proteção individual e o reforço da testagem para que o próximo ano letivo seja 100% presencial.

Vacina portuguesa à espera de apoio estatal para avançar com ensaios clínicos. São precisos cerca de 20 milhões de euros

Também esta quarta-feira, a biotecnológica portuguesa Immunethep reforçou que é necessário apoio estatal para avançar com os ensaios clínicos da sua vacina contra a covid-19

A immnunethep estava pronta para avançar com os ensaios clínicos da sua vacina em setembro, mas a espera pelo financiamento por parte do Estado tem impossibilitado seguir com o processo.

Bruno Santos, diretor executivo da biotecnológica sediada em Cantanhede, no distrito de Coimbra, disse à Lusa que caso já houvesse garantias de financiamento por parte do Governo, a empresa já poderia estar "a pedir autorização dos ensaios clínicos ao Infarmed para começarem" este mês.

"Não tendo o financiamento, poderemos perder alguns meses", disse, realçando que são necessários cerca de 20 milhões de euros para a fase de ensaios clínicos.

OMS está a monitorizar nova variante. Chama-se Mu e foi identificada pela primeira vez na Colômbia

Nesta quarta-feira ficou a saber-se também que a Organização Mundial de Saúde (OMS) está monitorizar uma nova variante do SARS-CoV-2, vírus responsável pela covid-19, identificada pela primeira vez na Colômbia.

Batizada de "Mu" e denominada B.1.621, de acordo com a nomenclatura científica, está classificada como sendo uma "variante de interesse", indicou a OMS no seu boletim epidemiológico semanal sobre a evolução da pandemia, publicado na noite desta terça-feira.

A variante tem mutações que podem indicar resistência às vacinas, mas são necessários mais estudos para perceber melhor as suas características, explicou a agência de saúde das Nações Unidas.

"Embora a prevalência global da variante Mu entre os casos sequenciados tenha diminuído e atualmente seja inferior a 0,1%, a sua prevalência na Colômbia (39%) e no Equador (13%) aumentou constantemente", observou ainda a OMS.

A nível global, o balanço mais recente da AFP indica um total de 4 518 163 mortos em todo o mundo devido à pandemia de covid-19, desde que foram identificados os primeiros casos em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

No total, mais de 217 629 220 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados.