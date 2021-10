Menos de 300 internados, o que não acontecia há quatro meses

Portugal confirmou, em 24 horas, 612 novos casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há a registar mais 10 mortes associadas à infeção por SARS-CoV-2, indica também o relatório deste sábado, 16 de outubro.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos (240), não tendo registado nenhum óbito. Os Açores foram a região com menos novos casos (3), não registando também nenhuma vítima mortal.

A região Centro e o Alentejo foram as regiões com o maior número de mortes (três cada).

Os dados divulgados este sábado indicam ainda que se encontram 285 pessoas internadas (menos 16 do que ontem), sendo que 56 estão internadas em UCI (mais quatro pessoas do que na sexta-feira). Portugal não tinha menos de 300 internados desde o dia 10 de junho, data em que registou 295 pessoas hospitalizadas.

Neste momento, existem 30 111 casos ativos de covid-19 em Portugal (menos 101 em relação a sexta-feira) e 1 031 142 recuperados (mais 703 do que ontem).

Variantes Delta e Delta Plus resistentes a alguns anticorpos

O German Primate Center - Leibniz Institute for Primate Research de Göttingen, em parceria com a Faculdade de Medicina de Hannover, o Centro Médico da Universidade de Göttingen e a Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg, analisaram a razão pela qual a variante Delta se propaga mais e se a variante Delta Plus é mais perigosa.

De acordo com o El Mundo, estes investigadores chegaram à conclusão que as variantes Delta e Delta Plus infetam as células pulmonares com mais eficácia que o vírus original. O trabalho destes cientistas foi publicado na revista Cell Reports.

O grupo de investigadores descobriu ainda que um dos quatro anticorpos usados para tratar a covid-19 não se mostrou eficaz contra as variantes Delta e Delta Plus, tendo-se mostrado mesmo resistente a dois anticorpos terapêuticos.

Ainda segundo o El Mundo, esta investigação mostrou que os anticorpos gerados pela vacinação com as vacinas Pfizer e AstraZeneca foram menos eficazes contra as variantes Delta e Delta Plus em comparação com o vírus original.

Foi ainda descoberto que as pessoas vacinadas primeiro com a vacina da AstraZeneca e depois da Pfizer apresentavam mais mais anticorpos contra a variante Delta do que quem tinha sido vacinado com duas doses da AstraZeneca.

Rússia regista pela primeira vez mais de 1000 mortes em 24 horas

A Rússia registou 1.002 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, pela primeira vez ultrapassando a marca de 1000 óbitos diários desde o início da pandemia, anunciaram eset sábado as autoridades de saúde do país.

De acordo com as autoridades de saúde, foram registadas 33.208 novas infeções, um novo recorde diário.

Em Moscovo, o principal foco epidémico do país, foram notificados 72 óbitos e 6.545 casos, ultrapassando a barreira das 6000 novas infeções pelo terceiro dia consecutivo.

O número acumulado de mortes por covid-19 desde o início da pandemia na Rússia é de 222.315, embora os números oficiais sobre o excesso de mortes no mesmo período tenham triplicado esse número.

Em número de casos, a Rússia está perto de oito milhões e é o quinto país do mundo em número de casos, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Reino Unido.

As autoridades do país pedem repetidamente que a população seja vacinada, já que a campanha de imunização está a progredir muito lentamente, apesar de a Rússia ter vacinas produzidas internamente em quantidade suficiente.

Apenas 45,8 milhões de pessoas, 31,4% da população, receberam o esquema vacinal completo.

Se essa taxa for mantida, a Rússia ainda vai demorar 140 dias para atingir a meta de 60% da população adulta vacinada.