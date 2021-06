Maiores de 43 anos já podem fazer autoagendamento para a vacinação

Certificado Digital de vacinação com "alguns avanços" na segunda quinzena de junho

As pessoas com 43 ou mais anos de idade já podem fazer o pedido de marcação para tomar a vacina contra a covid-19 na plataforma de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

A task force que coordena o plano de vacinação em Portugal já tinha anunciado que pretendia, na semana de 6 de junho, começar a vacinar a faixa etária dos 40 aos 49 anos e, na semana de 20 de junho, o grupo dos 30 aos 39.

O portal destinado ao autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, contemplando agora as pessoas acima dos 43 anos, depois de ter sido aberto para maiores de 45, 50, 55, 60 e 65 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, Portugal continental ultrapassou no domingo a marca das seis milhões de doses de vacinas administradas contra a covid-19, das quais cerca de 3,8 milhões correspondem a primeiras doses e cerca de 2,2 milhões a segundas doses.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 40% da população (incluindo Regiões Autónomas) já recebeu pelo menos uma dose da vacina e mais de 22% já tem o esquema vacinal completo.

No continente a percentagem das pessoas com mais de 60 anos que já recebeu uma dose da vacina é de quase 95% e a das pessoas com idade superior a 50 anos é de 81%.

A pandemia de covid-19 já provocou em Portugal 17.036 mortos dos 853.034 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.