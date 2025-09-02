Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mais de três mil médicos já ultrapassaram os limites legais das horas extras.
Mais de três mil médicos já ultrapassaram os limites legais das horas extras.
Médicos do SNS fizeram 2,4 milhões de horas extras até maio. Prestadores de serviço também e despesa disparou

Em quatro meses, médicos fizeram 2,493 milhões de horas extras e 2,365 milhões de horas em prestação de serviço, tendo a despesa aumentado 5,6%, no primeiro caso, e 21,9%, no segundo, em relação a 2024. Os dados são da ACSS que não sabe ao certo o número de médicos que já ultrapassou o limite legal das horas extras, embora avance que 10% já estão nesta situação. Sindicatos e administradores dizem que é a realidade do SNS.
