Lisboa mais uma vez sem arraiais de Santo António. Porto terá São João

"Se é para haver arraiais, as regras já deveriam estar definidas"

Rui Rio. Não se deve estragar com noites de Santos Populares controlo da pandemia

Pelo segundo ano consecutivo, não haverá celebrações dos Santos Populares em Lisboa. A autarquia prepara-se para anunciar a proibição, avança a TSF.

A Câmara de Lisboa não vai autorizar a realização de arraiais populares este ano devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o presidente do município, Fernando Medina, apelando para que os cidadãos compreendam a situação e evitem aglomerações.

"Infelizmente, este ano não vamos poder ter arraiais, não vamos poder ter as comemorações do Santo António com arraiais, dada a situação que vivemos", disse Fernando Medina (PS), acrescentando: "É a decisão sensata, é a decisão avisada nesta fase da pandemia em que são precisos ainda cuidados, são precisos alertas".

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Lisboa indicou que, tal como no ano passado, os arraiais "não vão ser licenciadas nem pela Câmara nem por Juntas de Freguesia e, por isso, a fiscalização cabe às autoridades, quer à Polícia Municipal, quer à Polícia de Segurança Pública (PSP)".

A decisão surge depois de em maio, como noticiou o DN, terem sido canceladas as marchas populares e os casamentos de Santo António. Nessa altura, ainda não era certo que os típicos arraiais fossem proibidos. embora já fosse claro que, a terem lugar, seria com grandes restrições.

"Infelizmente, já antecipávamos este cenário, por isso já tínhamos anunciado que não iríamos ter as marchas este ano e que os festejos não se iriam realizar, isso é óbvio. Isto agora estende-se a toda a noite de Santo António, na noite do dia 12 [de junho], os arraiais tão típicos desta altura não vão acontecer e, por isso, teremos que, infelizmente, aguardar mais um ano para podermos de novo celebrar o Santo António com a alegria que a cidade gosta de o fazer", declarou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

No Porto, garante Rui Moreira, os festejos serão contidos, apenas em três locais da cidade e devidamente autorizados.