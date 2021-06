Lisboa está em risco de recuar no desconfinamento na próxima semana

O concelho de Lisboa já está acima do limite de 240 casos por 100 mil habitantes, o limite a partir do qual se pode recuar no desconfinamento, o que poderá vir a acontecer. Segundo o boletim epidemiológico de 14 de junho, dos 625 novos casos de infeção por covid-19 detetados, 401 foram em Lisboa, o que representa 64,16% do total nacional de novas infeções.

O coordenador do Governo para a covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, em declarações à RTP3, disse que "Lisboa já está acima do limite que permite recuar" de 240 casos por 100 mil habitantes, no entanto "será a primeira semana em que o está".

Duarte Cordeiro salientou que se a incidência não diminuir, na próxima semana pode haver um recuo nas medidas de desconfinamento, nomeadamente na redução de horários aos fins de semana e feriados, no que diz respeito à restauração por exemplo.

O responsável relembrou ainda que o caso de Lisboa não é único e que outros concelhos como Sesimbra também estão acima deste limite, sendo que também há concelhos que estão acima dos 120 casos por 100 mil habitantes. "É uma situação de elevada incidência na região, e em particular na área metropolitana e não apenas um concelho"