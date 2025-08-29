Linha de Cascais reaberta após atropelamento ferroviário que fez um morto

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira, 29 de agosto, na sequência de um atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos. A circulação na Linha de Cascais esteve interrompida entre as estações do Cais do Sodré e Algés nos dois sentidos, tendo sido retomada às 11h30, de acordo com o que disse fonte da CP – Comboios de Portugal à agência Lusa.Contactada pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que o alerta para o atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos foi dado cerca das 8h30.Às 9h30, estavam no local 32 operacionais, com o apoio de 11 veículos..Acidente em Palmela faz um morto e quatro feridos.Candidata nas listas da IL morre em acidente de bicicleta. Partido recorda figura "apaixonada por desporto"