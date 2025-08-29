Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Atropelamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (29).
Atropelamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (29).Tiago Petinga/Lusa
Sociedade

Linha de Cascais reaberta após atropelamento ferroviário que fez um morto

A circulação entre o Cais do Sodré e Algés nos dois sentidos foi reaberta às 11h30. Um homem morreu.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira, 29 de agosto, na sequência de um atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos.

A circulação na Linha de Cascais esteve interrompida entre as estações do Cais do Sodré e Algés nos dois sentidos, tendo sido retomada às 11h30, de acordo com o que disse fonte da CP – Comboios de Portugal à agência Lusa.

Contactada pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que o alerta para o atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos foi dado cerca das 8h30.

Às 9h30, estavam no local 32 operacionais, com o apoio de 11 veículos.

