Lacerda Sales: "Estou convencido que muitos de nós vamos continuar a usar máscara durante o inverno"

António Lacerda Sales admitiu esta segunda-feira que, quando Portugal chegar aos 85% da população com a vacinação completa, "muito provavelmente entre a terceira e a quarta semana de setembro", haverá "uma tendência para a flexibilização desta medida".

No entanto, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde crê que os portugueses vão continuar a utilizar máscara durante o inverno, independentemente do que a lei disser. "Além daquilo que é a lei, há sempre o bom senso. Estou convencido que muitos de nós, com esse bom senso, em determinadas situações, em aglomerados ou ambientes fechados, vamos continuar a usar máscara durante o inverno", disse, à margem da cerimónia de abertura do Espaço do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), em Setúbal.

Por outro lado, Lacerda Sales frisou que são precisos mais dados para uma eventual administração da terceira dose da vacina contra a covid-19.

"Na semana passada foi emitido um comunicado conjunto do EMA e do ECDC no sentido de se dizer que são necessários dados mais robustos do ponto de vista científico para se poderem tomar decisões acertadas. Neste momento aguardamos para tomarmos depois a decisão", salientou.



Ainda assim, refere que "não está em cima da mesa uma decisão" sobre a cobertura universal da terceira dose da vacina, mas "poderá vir a estar" dependendo dos dados científicos.