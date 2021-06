Julgamento de Ricardo Salgado adiado

O início do julgamento do ex-banqueiro Ricardo Salgado previsto para esta segunda-feira foi adiado, anunciou o juiz do caso.

O juiz Francisco Henriques manteve as datas de 14 e 15 de junho, pelo que o julgamento deverá iniciar-se na próxima segunda-feira.

O julgamento do ex-banqueiro, por crimes de abuso de confiança, em processo separado da Operação Marquês, já se previa que pudesse ser adiado devido ao prazo para a defesa apresentar a contestação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O coletivo de juízes tinha validado a sua competência territorial para julgar o caso e tinha agendado audiências para esta segunda-feira, terça-feira e para 14 e 15 de junho (já com alegações finais), naquilo que seria um julgamento célere, mas o facto de ainda não ter terminado o prazo para a defesa contestar a acusação poderá obrigar o tribunal a adiar o início do julgamento.

Fontes ligadas ao processo tinham dito à Lusa que, uma vez que o prazo para apresentar contestação ainda não terminou, "o julgamento não poderá começar sem a contestação ser apresentada" e analisada pelo tribunal. Caso contrário "seria absolutamente inaceitável".

O antigo presidente do BES foi pronunciado pelo juiz de instrução da Operação Marquês, Ivo Rosa, por três crimes de abuso de confiança, em processo conexo e separado da Operação Marquês.