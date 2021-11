Jovem morre após ser colhido por comboio em Espinho. Linha do Norte cortada

Um jovem de 21 anos morreu hoje após ter sido colhido, na passagem de nível de Paramos, em Espinho, por um comboio que seguia no sentido Sul/Norte, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil de Aveiro.

O acidente ocorreu pelas 18:32 e desde então a Linha do Norte está cortada, aguardando-se pelo levantamento do corpo para que a circulação possa ser retomada, acrescentou fonte dos Bombeiros do Concelho de Espinho.

O caso passou para a alçada da PSP, a quem cabe investigar as circunstâncias em que o acidente ocorreu, acrescentou a fonte.

Pelas 19:53, segundo a página da Proteção Civil, permaneciam no local 10 operacionais e quatro viaturas.