Jeff Bezos lança no espaço em julho o próprio foguetão com tripulação

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, será a primeira pessoa a lançar no espaço o seu próprio foguetão com tripulação, em 20 de julho, através da sua empresa, a Blue Origin, anunciou segunda-feira o milionário americano.

O homem mais rico do mundo, segundo estimativa da revista Forbes, informou que, por dar maior significado à experiência, irá partilhar a aventura com o seu irmão e melhor amigo, Mark, um investidor e bombeiro voluntário.

O voo de estreia da Blue Origin com pessoas a bordo, após 15 voos de teste bem-sucedidos dos seus novos foguetões reutilizáveis Shepard, está marcado para 20 de julho, data escolhida por ser o 52.º aniversário da primeira aterragem na lua, por Neil Armstrong e Buzz Aldrin, na nave Apollo 11.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os irmãos Bezos vão sair do Oeste do Texas, nos Estados Unidos, juntamente com o vencedor de um leilão solidário promovido através da Internet, que termina sábado e até esta terça-feira contou com licitações de cerca de 6.000 pessoas de 143 países.

Ainda não foi divulgado quem serão os restantes ocupantes da cápsula, com capacidade para seis pessoas, durante o voo de 10 minutos que levará os seus passageiros a uma altitude de cerca 105 quilómetros, logo após o limite do espaço, e depois regressar à Terra sem entrar em órbita.

Bezos disse ter sonhado desde os cinco anos viajar para o espaço.

"Ver a Terra a partir do espaço muda-nos. Muda a nossa relação com este planeta, com a humanidade. É uma única Terra", frisou Bezos, numa publicação na rede social Instagram. "Eu quero ir neste voo porque é uma coisa que sempre quis fazer durante toda a minha vida. É uma aventura. É um acontecimento para mim", acrescentou.

O irmão, Mark, sublinhou não esperar que Jeff fosse no primeiro voo. "Quando ele me pediu para ir, fiquei simplesmente boquiaberto", acentuou.

Bezos abandonará o cargo de diretor executivo da Amazon 15 dias antes da descolagem.

O empresário anunciou há meses que quer passar mais tempo na empresa de foguetões, tal como no seu jornal, o The Washington Post.

O voo de Bezos dará oficialmente início ao negócio do turismo espacial da empresa.

Após a separação da cápsula, o foguetão regressa à Terra e aterra em pé, para ser novamente utilizado. A cápsula, também reutilizável, desce suportada por um paraquedas.

O voo na Nova Cápsula Shepard da Blue Origin, assim designada devido a Alan Shepard, o primeiro americano no espaço, durará menos cinco minutos do que a histórica viagem suborbital de Shepard, a bordo de uma cápsula Mercúrio, em 1961, mas a cápsula da Blue Origin é 10 vezes mais espaçosa e com uma enorme janela em cada assento, as maiores janelas alguma vez construídas para uma nave espacial.

.