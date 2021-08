Já limparam o Padrão dos Descobrimentos

Vandalismo no Padrão dos Descobrimentos. Uma frase a grafitti em Inglês foi escrita na parede do lado esquerdo do Padrão dos Descobrimentso em Belém. A frase diz: "Blindly sailing for money [sic], humanity is drowning in a scarlet [sic] Sea lia [sic]". A frase entretanto está a ser apagada.

