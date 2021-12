Já está disponível o auto agendamento da vacina para crianças de 9 anos

A partir desta quarta-feira já é possível fazer o pedido de agendamento da vacina contra a covid-19 para as crianças de 9 anos no portal covid-19 do Ministério da Saúde, podendo também ser vacinadas no próximo fim de semana, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"O portal de agendamento online para vacinação possibilita, desde hoje de manhã, a solicitação do agendamento da vacinação de utentes com idade de nove anos, permitindo, assim, que os utentes de 9 a 11 anos possam ser vacinados no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", adiantou a DGS em comunicado.

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 ficou disponível ao início da noite de segunda-feira, permitindo marcações de menores de 10 e 11 anos para o próximo fim de semana, sendo agora alargado aos menores de nove anos.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde referiu na terça-feira que, "em poucas horas", foi feito o auto agendamento de cerca de 30 mil crianças com 10 e 11 anos para a vacinação contra a covid-19.

"Parece um bom indicador para aquilo que todos garantidamente queremos que é a adesão dos pais destas crianças dos cinco aos 11 à vacinação", afirmou António Lacerda Sales.

A vacinação de crianças começa já no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, com a faixa etária dos 10 e 11 anos, prolongando-se até março.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

De acordo com o calendário apresentado por António Lacerda Sales, de 6 a 9 de janeiro serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para vacinar o grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 deste mês serão vacinadas as crianças de 5 anos.

Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que ficará o esquema vacinal completo para esta faixa etária. O Governo calcula que sejam imunizadas mais de 600 mil crianças.

Nestes dias não haverá vacinação de adultos nos vários centros do país, com o objetivo de "criar condições para que o processo decorra com tranquilidade", referiu Lacerda Sales.

A DGS anunciou ainda que, desde hoje, a modalidade de "casa aberta" passou também a estar disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos.

Está também disponível a marcação online para a vacina contra a gripe e contra a covid-19 para a faixa etária das pessoas com 65 ou mais anos e para a dose de reforço para quem foi inoculado com a dose única da Janssen (mais de 50 anos).