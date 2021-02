Irregularidades na Cruz Vermelha levam a demissão de Francisco Ramos

Francisco Ramos, o coordenador da task force da vacinação em Portugal, apresentou na terça-feira a sua demissão do cargo. Na base desta decisão estão irregularidades detetadas pelo próprio "no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente do Conselho de Administração", informou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde num curto comunicado.

"O Ministério da Saúde informa que o Coordenador da Task Force para a Elaboração do "Plano de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal", Dr. Francisco Ventura Ramos, renunciou ontem ao cargo, por irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da comissão executiva. O funcionamento da Task Force mantém-se assegurado pelos restantes membros do núcleo de coordenação, nomeados pelo Despacho n.º 11737/2020."

O próprio Francisco Ramos, numa nota enviada à imprensa, justificou a sua tomada de posição

"Ao tomar conhecimento de irregularidades no processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha, do qual sou Presidente da Comissão Executiva, considero que não se reúnem as condições para me manter no cargo de coordenador da task force para a elaboração do Plano de Vacinação Contra a COVID-19 em Portugal. Assim, apresentei ontem, dia 2 de fevereiro de 2021, à Senhora Ministra da Saúde, a renúncia ao cargo", podia ler-se na nota.

André Ventura e CDS saúdam decisão

O líder do Chega, André Ventura, saudou a demissão de Francisco Ramos. "É uma decisão que já devia ter sido tomada. Houve pressão do governo para esta decisão. Francisco Ramos não assumiu a sua responsabilidade no processo fraudulento de vacinação, inclusivamente Hospital da Cruz Vermelha, onde é presidente da comissão executiva, e desvalorizou essa questão. E ainda fez acusações sobre o eleitorado que votou em mim nas presidenciais. Chegou tarde, mas saudamos esta decisão. Precisamos de alguém que seja credível e objetivo. Que seja escolhido alguém pela competência", afirmou, no parlamento.

Da mesma opinião foi Ana Rita Bessa, do CDS-PP, que apontou como sucessor alguém das forças armadas.