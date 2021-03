Irmão de Ana Moura morre em acidente de moto

O irmão de Ana Moura morreu este sábado num acidente. Bruno Moura Pereira terá sofrido um despiste de moto na estrada da Lamarosa, no concelho de Coruche, e morreu no local. De acordo com a edição online do jornal noticiasdosorraia, o irmão da cantora terá perdido o controlo do motociclo e não conseguiu fazer uma curva, onde são frequentes acidentes.

Com o empresário, que conduzia uma KTM, seguia a sua companheira, Paula, de 49 anos, que ficou ferida com gravidade e que, depois de estabilizada pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) foi transportada para o Hospital de Santarém.

Segundo a Rede Regional foi a mulher quem ligou para o 112 a dar o alerta para o acidente por volta das 17.30. As operações de socorro envolveram a VMER de Santarém, os Bombeiros Voluntários de Coruche e a GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Bruno Moura Pereira tinha 43 anos e era empresário no ramo dos equipamentos hidráulicos. As causas do acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Santarém.