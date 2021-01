Investigação da PJ provou ódio racial no homicídio de Bruno Candé

Bruno Candé Marques, ator, 39 anos, foi brutalmente assassinado a 25 de julho passado, pouco depois da uma da tarde, em plena luz do dia, na Avenida de Moscavide, em Loures, com quatro tiros disparados à queima-roupa por um homem de 76 anos, reformado, antigo auxiliar de limpezas de um hospital e presumivelmente ex-combatente na Guerra do Ultramar e que está em prisão preventiva, indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma ilegal.

De acordo com a investigação da PJ e titulada pelo DIAP de Lisboa, foram identificados vários indícios fortes, quer com base em testemunhos, quer com base no perfil do suspeito, que esta morte teve motivação racial.

A acusação foi deduzida esta terça-feira, passados quase seis meses do homicídio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para a família da vítima, que no dia do assassinato emitiu um comunicado, pedindo que "a justiça seja feita de forma célere e rigorosa", não havia dúvida sobre as motivações raciais. "O assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insultos racistas", o que, para a mesma, torna "evidente o caráter premeditado e racista deste crime".

Em igual sentido, manifestou-se a organização SOS Racismo, numa nota de imprensa divulgada no Facebook no dia do crime. "Hoje, pelas 14h, Bruno Candé Marques, cidadão português negro, foi assassinado com quatro tiros à queima-roupa. O seu assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes e reiteradamente proferiu insultos racistas contra a vítima. O caráter premeditado do assassinato não deixa margem para dúvidas de que se trata de um crime com motivações de ódio racial", lê-se no comunicado que termina com uma exortação: "O racismo já matou e continua a matar. Para que o assassinato do Bruno Candé Marques não seja mais um sem consequências, exigimos que justiça seja feita".

Em atualização