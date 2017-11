Pub

Cientista suíço dispensa energia e matéria negras em novo modelo do Universo

Um astrónomo suíço diz ter descoberto uma forma de explicar a expansão do Universo que dispensa a existência das chamadas matéria negra e energia negra, dois conceitos da astronomia cuja existência ainda ninguém conseguiu provar. André Maeder propõe um novo modelo teórico.

A ideia de "matéria negra" surgiu há quase um século e sugere que existe no Universo mais matéria do que aquela que se consegue observar, permeada por uma energia também invisível que impele o Universo para se expandir e a uma velocidade cada vez maior. Os conceitos ajudaram a resolver alguns enigmas, nomeadamente os movimentos aparentemente inexplicáveis de algumas estrelas.

O astrónomo André Maeder, da Universidade de Genebra (UNIGE), usou modelos postulados quer na teoria da relatividade de Albert Einstein quer por Isaac Newton no seu modelo de gravidade universal e verificou que conseguem explicar a expansão do Universo sem precisar de teorizar a existência de matéria e energia negras.

No estudo publicado hoje no Boletim de Astrofísica, Maeder usou um aspeto da teoria da relatividade de Einstein, que sugere que o vazio, a parte do Universo onde não existe matéria, não aumenta nem diminui quando se dá uma contração ou dilatação como a descrita na teoria do 'Big Bang', a grande explosão seguida de expansão que terá criado toda a matéria.

No modelo de Maeder, prevê-se, com a Física já conhecida, a expansão acelerada do Universo sem ter que propor a existência de matéria e energia negras.

O cientista ressalva que o seu trabalho é fiel ao "espírito científico", em que "nada pode ser tomado como certo, seja em termos de experiência, observação ou raciocínio humano".