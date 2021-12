Incidência, R(t) e positividade disparam em Portugal. Ómicron já é a variante dominante

Urgências do Barreiro e Montijo com "significativa afluência" de assintomáticos

Indicadores como incidência, R(t) e positividade dispararam em Portugal na última semana, indica o o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) com a monitorização das linhas vermelhas para a covid-19.

O incidência de novos casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias foi de 1206 casos, quase que duplicando o valor que tinha na semana anterior (630).

No grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, a incidência é de 359 casos, "com tendência fortemente crescente a nível nacional". Na semana passada, este valor era de 244 casos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já o R(t) apresenta valor igual 1 tanto a nível nacional (1,35) como em todas as regiões, o que indica uma tendência crescente da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi aquela em que se registou o valor mais elevado (1,42), seguindo-se o Norte (1,40), os Açores (1,39), o Alentejo (1,28), a Madeira (1,26), o Centro (1,18) e o Algarve (1,06).

O número médio de casos diários infeção nos últimos cinco dias aumentou para 12 407 no país, quando na semana anterior era de 5255, sendo mais elevado em Lisboa e Vale do Tejo (5.888), seguido do Norte (3.876), do Centro (1.389), do Algarve (370), do Alentejo (283), da Madeira (363) e dos Açores (115).

Embora a época festiva esteja a ser uma época de muitos testes à covid-19, existe uma proporção de testes positivos de 6,7%, depois de na semana anterior ter sido de 3,4%. O limiar definido pelas autoridades sanitárias portuguesas é de 4%.

Ainda assim, o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente "revelou uma tendência estável, correspondendo a 59% (na semana anterior foi de 61%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas".

Também "estável" está a mortalidade por covid-19, que é agora de 21,1 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes - na semana anterior tinha sido de 21,8%.

Este aumento exponencial de casos levou a que 6% dos casos confirmados tenham sido notificados anteriores, contra os 3% da semana anterior. A menor eficácia também se aplica ao isolamento de infetados em menos de 24 horas, que nos últimos dias foi de 61% dos casos e na semana anterior tinha sido de 84%.

O mais recente relatório com a monitorização das linhas vermelhas também revela que a "variante Ómicron é já dominante em Portugal, tendo uma proporção de casos estimada de 82,9% no dia 29 de dezembro de 2021".

"A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade muito elevada, com tendência crescente a nível nacional, em especial na região de LVT. A capacidade de rastreamento de contactos de casos revela sinais de pressão. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados, embora com tendência estável, revelando assimetrias regionais. É provável um aumento de pressão sobre o todo o sistema de saúde e na mortalidade. A sua magnitude é ainda incerta, mas resultará do rápido aumento do número de casos e será condicionada, também, pela provável menor gravidade da infeção pela variante Omicron, e pelo efeito protetor da vacinação, em especial da dose de reforço", conclui o relatório.