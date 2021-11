Incidência e R(t) voltam a subir e para muito perto da linha vermelha

A segunda-feira é normalmente marcada por um menor número de casos notificados, mas tem aumentado gradualmente comparativamente às semanas anteriores. Registaram-se ontem 568 novos casos, mais 77 do que há uma semana. E o somatório ao longo de 14 dias está próximo do que é classificado como linha vermelha. E aumenta a probabilidade de um doente com SARS-CoV-2 infetar outra pessoa.

São as regiões de Lisboa e Vale do Tejo (207) e Norte (151) a registar mais casos, mas as ilhas também têm números elevados dada a sua dimensão. O resultado é o número de casos por 100 mil habitantes ser superior a nível nacional (116,9) do que no continente (116,4).

Há mais 19 pessoas internadas, totalizando 360 e menos duas nos cuidados intensivos, atualmente 62. Embora os novos casos se situem nas faixas etárias dos 10 aos 39 anos, as principais vítimas mortais da doença continuam a ser os mais velhos. Nesta segunda-feira, foram mais seis, totalizando 18 209.

Acelerar a vacinação

A população portuguesa mais velha é a principal preocupação da DGS, que prometeu acelerar a vacinação a partir desta semana. As pessoas estão a ser vacinadas contra a gripe e com a dose de reforço contra a covid-19. Abriu o autoagendamento para os maiores de 70 anos e quem já ultrapassou os 80 pode dirigir-se diretamente aos centros de vacinação para ser inoculado. Até domingo, tinham sido vacinadas 811 mil pessoas contra a gripe, das quais um terço nas farmácias ( 271 mil). E mais 350 mil serão vacinadas nos próximos dias.

A DGS diz que até meados de dezembro estarão elegíveis para ser vacinadas com a dose de reforço contra a covid cerca de 1,5 milhões de pessoas. Destas, 840 mil já preenchem nesta altura todos os critérios para serem vacinadas, sendo que 351 mil (42%) já receberam nova dose. Elegíveis são os que têm mais de 65 anos e já completaram o esquema vacinal há pelo menos 180 dias. A estes acrescem os utentes com condições de imunossupressão.

