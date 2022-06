Incêndios: PJ deteve suspeito de atear 24 fogos em Penafiel e Marco de Canaveses

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de 24 incêndios florestais ocorridos nos concelhos de Penafiel e Marco de Canaveses, no distrito do Porto, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ esclarece que os fogos terão sido "provocados maioritariamente com recurso a chama direta, em locais relativamente próximos da residência do suspeito".

O detido, de 36 anos e sem antecedentes criminais, está indiciado "pela prática daquele número de ignições, em datas diversas, aparentemente sem qualquer razão, tendo abandonado os locais de imediato, colocando em perigo manchas florestais significativas e mesmo aglomerados populacionais".

"As ignições consumiram uma área considerável, só não assumindo outras proporções devida à pronta e eficiente intervenção dos Corpos de Bombeiros de Penafiel e do Marco de Canaveses", sublinha.

Nesta operação, a PJ contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural Zona Norte e do Comando dos Bombeiros Voluntários de Penafiel.

O detido vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.