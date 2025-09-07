Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incendiário de Seia foi detido pela Polícia Judiciária
PAULO NOVAIS (arquivo)
Sociedade

Incendiário de Seia foi detido pela Polícia Judiciária

Homem de 49 anos provocou os incêndios depois de uma discussão com um vizinho. O "presumível autor" do fogo foi encontrado pela GNR com queimaduras e ferimentos ligeiros.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária deteve o "presumível autor" dos incêndios florestais de Seia. Em comunicado, a PJ informa que "formalizou a detenção, este sábado (06/09), fora de flagrante delito", e que "os incêndios terão sido ateados com recurso a chama direta, em contexto de uma alegada contenda entre o suspeito e um vizinho".

O homem de 49 anos "vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".

O vizinho alertou o 112 e a GNR de Seia falou com testemunhas que "apontaram o homem como o presumível autor, vindo este a ser encontrado com queimaduras e ferimentos ligeiros e identificado pelos referidos Militares e conduzido ao Posto de Seia", diz a PJ.

Incendiário de Seia foi detido pela Polícia Judiciária
Suspeito de ter ateado fogo em Seia retido no posto da GNR para ser detido pela PJ

O fogo foi ateado perto de uma casa de habitação e em área de vegetação, "em local favorável à sua propagação, não só pela continuidade da vegetação, como pela orografia do terreno, tendo previamente ao atear dos incêndios serrado uma grande quantidade de troncos e amontoado nos locais onde colocou os incêndios em questão", lê-se no comunicado.

A PJ sublinha ainda que o fogo foi ateado "num período fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito e condições meteorológicas propicias à sua propagação, vento forte com rotações imprevisíveis quando o risco de incêndio era máximo (IPMA)".

Até às 16h50 deste sábado já tinham ardido 1890 hectares de terreno, num perímetro de 36,84 quilómetros, segundo dados da ICNF avançados pela polícia.

O incêndio foi dado como dominado esta madrugada, com a meteorologia - a diminuição da intensidade do vento e o aumento da humidade relativa - a ajudar ao combate.

Bombeiros conseguem dominar fogo em Seia com ajuda da chuva
Bombeiros conseguem dominar fogo em Seia com ajuda da chuva
Incêndios
Polícia Judiciária

