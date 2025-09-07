Incendiário de Seia foi detido pela Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária deteve o "presumível autor" dos incêndios florestais de Seia. Em comunicado, a PJ informa que "formalizou a detenção, este sábado (06/09), fora de flagrante delito", e que "os incêndios terão sido ateados com recurso a chama direta, em contexto de uma alegada contenda entre o suspeito e um vizinho". O homem de 49 anos "vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas". O vizinho alertou o 112 e a GNR de Seia falou com testemunhas que "apontaram o homem como o presumível autor, vindo este a ser encontrado com queimaduras e ferimentos ligeiros e identificado pelos referidos Militares e conduzido ao Posto de Seia", diz a PJ. .Suspeito de ter ateado fogo em Seia retido no posto da GNR para ser detido pela PJ.O fogo foi ateado perto de uma casa de habitação e em área de vegetação, "em local favorável à sua propagação, não só pela continuidade da vegetação, como pela orografia do terreno, tendo previamente ao atear dos incêndios serrado uma grande quantidade de troncos e amontoado nos locais onde colocou os incêndios em questão", lê-se no comunicado. A PJ sublinha ainda que o fogo foi ateado "num período fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito e condições meteorológicas propicias à sua propagação, vento forte com rotações imprevisíveis quando o risco de incêndio era máximo (IPMA)". Até às 16h50 deste sábado já tinham ardido 1890 hectares de terreno, num perímetro de 36,84 quilómetros, segundo dados da ICNF avançados pela polícia. O incêndio foi dado como dominado esta madrugada, com a meteorologia - a diminuição da intensidade do vento e o aumento da humidade relativa - a ajudar ao combate. .Bombeiros conseguem dominar fogo em Seia com ajuda da chuva