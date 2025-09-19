Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incêndios em Viseu, Castro Daire e Oliveira do Hospital mobilizam centenas de operacionais
Lalo de Almeida
Sociedade

430 operacionais, 123 veículos e 8 meios aéreos em Castro Daire. 324 operacionais, 88 viaturas e 8 meios aéreos em Oliveira do Hospital. 265 operacionais, 86 veículos e quatro meios aéreos em Viseu.
Incêndios em Castro Daire, Oliveira do Hospital e Viseu mobilizam esta sexta-feira, 19 de setembro, centenas de operacionais.

O fogo em Vale Abrigoso, Castro Daire, com início na manhã desta sexta-feira, mobilizava, pelas 16:25, nove meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

“É um incêndio em mato e não há qualquer localidade em risco”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

O alerta aconteceu pelas 11:05 para a localidade de Vale Abrigoso, na freguesia de Mezio e Moura Morta, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

Pelas 16:25, combatiam o incêndio 430 operacionais, apoiados por 123 veículos e oito meios aéreos, segundo informação recolhida na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, mais de três centenas de operacionais combatem um incêndio florestal que, cerca das 15:45, não ameaçava povoações, segundo a Proteção Civil distrital.

As chamas eclodiram na localidade de Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, pelas 13:25.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 16:25, o incêndio estava a ser combatido por 324 operacionais, apoiados por 88 viaturas e oito meios aéreos.

Já em Viseu, um incêndio em mato estava a mobilizar, pelas 16:30, 265 operacionais e quatro meios aéreos, segundo fonte da Proteção Civil.

“É um incêndio em mato e, até ao momento, não temos nenhuma aldeia ou localidade em perigo”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

O alerta aconteceu pelas 11:56 para a localidade de Maeira de Baixo, na União de Freguesias Barreiros e Cepões, no concelho de Viseu.

Pelas 16:25, combatiam o incêndio 265 operacionais, apoiados por 86 veículos e quatro meios aéreos, segundo informação recolhida na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

