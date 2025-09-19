Incêndios em Viseu, Castro Daire e Oliveira do Hospital mobilizam centenas de operacionais

Incêndios em Castro Daire, Oliveira do Hospital e Viseu mobilizam esta sexta-feira, 19 de setembro, centenas de operacionais.O fogo em Vale Abrigoso, Castro Daire, com início na manhã desta sexta-feira, mobilizava, pelas 16:25, nove meios aéreos, segundo a Proteção Civil.“É um incêndio em mato e não há qualquer localidade em risco”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.O alerta aconteceu pelas 11:05 para a localidade de Vale Abrigoso, na freguesia de Mezio e Moura Morta, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.Pelas 16:25, combatiam o incêndio 430 operacionais, apoiados por 123 veículos e oito meios aéreos, segundo informação recolhida na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)..Fogos florestais. Gouveia e Melo propõe um 4.º ramo das Forças Armadas dedicado às florestas.Em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, mais de três centenas de operacionais combatem um incêndio florestal que, cerca das 15:45, não ameaçava povoações, segundo a Proteção Civil distrital.As chamas eclodiram na localidade de Póvoa de São Cosme, na União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira, pelas 13:25.De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 16:25, o incêndio estava a ser combatido por 324 operacionais, apoiados por 88 viaturas e oito meios aéreos..Incêndios: Portugal e Espanha levam Europa a bater recordes de emissões de carbono.Já em Viseu, um incêndio em mato estava a mobilizar, pelas 16:30, 265 operacionais e quatro meios aéreos, segundo fonte da Proteção Civil.“É um incêndio em mato e, até ao momento, não temos nenhuma aldeia ou localidade em perigo”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.O alerta aconteceu pelas 11:56 para a localidade de Maeira de Baixo, na União de Freguesias Barreiros e Cepões, no concelho de Viseu.Pelas 16:25, combatiam o incêndio 265 operacionais, apoiados por 86 veículos e quatro meios aéreos, segundo informação recolhida na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). .Comissão Técnica Independente para analisar os incêndios deste verão aprovada com votos contra do Chega e IL