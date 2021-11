Identificados 13 casos da variante Ómicron em Portugal associados a jogadores do Belenenses SAD

Foram identificados 13 casos da variante Ómicron em Portugal, anunciou, esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), adiantando que as 13 amostras positivas estão "associadas a casos de infeção de jogadores do Belenenses SAD, dado que um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul".

"Os ensaios preliminares efetuados no INSA sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores da Belenenses SAD estejam relacionados com a variante de preocupação Ómicron", lê-se no comunicado do INSA enviado às redações.

Para garantir a quebra de cadeias de transmissão e seguindo o princípio da precaução em Saúde Pública, "enquanto se aguardam mais informações relativamente à transmissão, impacto e efetividade vacinal contra a variante Ómicron", o instituto refere que autoridades de saúde "determinaram o isolamento profilático dos contactos dos casos de infeção associados a este surto, independentemente do estado vacinal e do nível de exposição".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estes contactos permanecem isolados e serão submetidos a testagem regular, o mais precocemente possível, ao 5.º e ao 10.º dia", diz o instituto.

O INSA indica ainda que analisou também amostras de "218 passageiros de um voo com origem em Maputo que aterrou, dia 27 de novembro, no aeroporto de Lisboa".

Neste voo proveniente da capital de Moçambique, "apenas se detetaram dois positivos, estando um deles associado à variante Delta e não permitindo o outro a correta identificação", sendo que o INSA iniciou a sequenciação do genoma para confirmação final destes casos". No entanto, "o valor preditivo dos ensaios já realizados é muito elevado".

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge recorda que a nova variante, inicialmente identificada na África do Sul e em alguns países da África Austral, foi identificada também nos últimos dias em alguns países europeus. "Contudo, não existem ainda quaisquer dados científicos que suportem a sua maior transmissibilidade ou a sua capacidade para diminuir a eficácia das atuais vacinas", refere o INSA no comunicado.

Tal como outros países, também Portugal tomou medidas face a esta nova variante, considerada de "preocupação" pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Diz o INSA que em todo o território as autoridades de saúde "reforçam a vigilância epidemiológica, procedendo à implementação de medidas de controlo, com o isolamento profilático dos contactos de casos de infeção pela variante Ómicron ou com história de viagem à África Austral nos 14 dias anteriores, independentemente do estado vacinal, pelo princípio da precaução em Saúde Pública".

O INSA continua a monitorizar as variantes genéticas do novo coronavírus, realçando que "Portugal está atento a esta situação, mantendo o seu programa contínuo de monitorização de variantes a nível nacional".

As autoridades de saúde nacionais continuam a apelar ao autoisolamento e testagem de pessoas que tenham sintomas sugestivos de covid-19, devendo contactar o SNS24.

Registados seis casos da nova variante na Escócia. Reunião de emergência do G7

Também nesta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde da Escócia anunciou a descoberta de seis novos casos da nova variante do SARS-CoV-2, elevando para nove o total no Reino Unido.

Humza Yousaf disse hoje que pediu às autoridades de saúde pública que realizassem um rastreamento de contactos de todos os casos, sublinhando que é preciso agir com "cautela" até que se saiba mais sobre a variante.

No fim de semana, as autoridades de saúde detetaram três casos da variante, o que levou o governo britânico a endurecer as regras sobre o uso de máscaras e testes a pessoas que chegam ao país.

O Governo britânico, que detém a presidência rotativa do G7, anunciou no domingo a convocação de uma "reunião de emergência" dos ministros da Saúde do grupo para lidar com a questão da variante Ómicron do coronavírus.

Os ministros da Saúde dos sete países mais ricos - França, Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido -- vão reunir-se hoje "para discutir a evolução da situação sobre a Ómicron".

A decisão foi tomada após terem sido detetados casos desta nova variante do coronavírus em vários países, em todo o mundo, como em Itália, Países Baixos, Reino Unido e Alemanha.

Notícia atualizada às 09:31