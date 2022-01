Hospital Amadora-Sintra suspende visitas a doentes internados

Hospitais do Médio Tejo suspendem visitas

As visitas aos doentes internados no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) estão suspensas a partir desta sexta-feira "devido à evolução local e regional da pandemia de covid-19", anunciou a instituição.

O Hospital Fernando Fonseca (HFF) anunciou em comunicado que se trata de uma medida preventiva, de caráter excecional e temporário, para "a redução de potenciais cadeias de transmissão".

"O nosso dever é salvaguardar a vida dos doentes e das suas famílias, razão pela qual decidimos suspender as visitas aos doentes internados", refere o Conselho de Administração do Hospital Fernando Fonseca citado no comunicado.

Afirma compreender que "é uma situação delicada", mas defende ser "prioritário tentar travar as elevadas taxas de infeção por covid-19".

"Por esse motivo, pedimos a compreensão e colaboração de todos. Esta medida será reavaliada conforme a evolução da pandemia", sublinha o Conselho de Administração do Hospital Fernando Fonseca.

Atualmente, encontram-se internados no hospital 164 doentes com covid-19, dos quais seis na Unidade de Cuidados Intensivos.

O Hospital Fernando Fonseca serve uma população de 550 mil habitantes dos concelhos de Amadora e de Sintra.