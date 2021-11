Homem que praticava parapente em praia de Gaia desaparecido no mar

As buscas pelo homem desaparecido este domingo quando praticava parapente ao largo da praia do Canide Sul, em Vila Nova de Gaia, foram suspensas às 17:45 devido à falta de luz, revelou à Lusa o comandante da capitania do Douro.

Rui Santos Amaral acrescentou que a fonte que contactou as autoridades cerca das 15:55 "viu o parapente a cair ao mar", concluindo o responsável que por se tratar de um "equipamento com motor é possível que rapidamente se tenha afundado devido ao peso".

"Vamos durante as próximas horas contactar clubes de parapente e aeródromos a ver se alguém dá conta do desaparecimento de um homem, bem como ficar atentos a quem dê conta de algum desaparecimento de quem pratique esta atividade a fim de decidir se na segunda-feira retomamos as buscas", esclareceu o responsável.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o comandante da capitania, os próximos contactos "serão feitos pela Polícia Marítima".

Estiveram envolvidos nas buscas um helicóptero da Força Aérea e dois barcos semirrígidos das Estações Salva-Vidas de Leixões e do Douro, acrescentou.