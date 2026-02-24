Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou o incidente
Homem que enviou bala a Marcelo Rebelo de Sousa libertado

Ex-militar foi condenado a internamento compulsivo em novembro de 2023.
O homem que foi condenado por enviar uma carta com uma bala ao presidente da República, foi libertado, segundo avança a SIC Notícias. De acordo com esta estação de TV, o Tribunal de Execução de Penas emitiu uma ordem de libertação imediata.

O ex-militar Marco Aragão estava a cumprir pena pelo envio de uma carta para a Casa Civil com ameaças a Marcelo Rebelo de Sousa e a exigência do pagamento de um milhão de euros. Fora detido pela Polícia Judiciária pela suspeita da prática dos crimes de coação agravada, de extorsão na forma tentada e de detenção de arma proibida por factos relativos a 26 de outubro de 2022, quando enviou a carta ao Presidente da República, "com ameaças de morte e tentativa de extorsão, contendo no seu interior uma munição de arma de fogo".

Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa, que não se encontrava em Belém, desvalorizou o incidente e até referiu que recebia mais ameaças quando era comentador de televisão. "Quem anda nesta vida e eu já ando há 30 anos tem disto enfim às dezenas (...). Acontece, eu não dou grande importância", disse.

O Ministério Público (MP) acusou o arguido dos crimes de coação agravada na forma tentada, extorsão agravada na forma tentada, detenção de arma proibida, acesso indevido e desvio de dados, considerando que Marco Aragão devia "ser declarado inimputável, por anomalia psíquica grave, e sujeito à medida de segurança de internamento".

No arranque do julgamento, Marco Aragão disse ter uma perturbação esquizoafetiva e justificou o envio da carta com um desequilíbrio na sua medicação e a intenção de prejudicar um primo. Foi condenado a internamento compulsivo em novembro de 2023.

