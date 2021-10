Homem encontrado morto na praia da Aguda

O corpo de um homem foi encontrado este sábado na praia da Aguda, em Sintra, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN). "Foi esta manhã encontrado o corpo de um homem, que terá sido detetado a flutuar numa zona de rebentação da praia da Aguda, no concelho de Sintra", refere a ANM num comunicado hoje divulgado.

O alerta para o avistamento de um corpo na praia, por um surfista que estava no local, foi recebido às 08.22, tendo-se deslocado à praia da Aguda elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Colares, do INEM e da Polícia Judiciária.

Segundo a AMN, "o corpo foi retirado da água pelo surfista, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa médica do INEM".

O corpo foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.