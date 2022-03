Homem de 73 anos morre em acidente de viação em Monção

Menina de quatro anos morre em acidente de viação no Entroncamento

Um homem de 73 anos morreu este sábado na sequência da colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um trator, na Estrada Nacional 202, em Monção, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado às 10:51 e os bombeiros mobilizados para a freguesia da Bela (distrito de Viana do Castelo) encontraram o homem, que seguia no veículo ligeiro, "em paragem cardiorrespiratória", acabando depois por morrer, acrescentou a fonte, que indicou tratar-se de um dos passageiros do carro.

A condutora do trator, uma mulher de 80 anos, sofreu também "ferimentos graves", havendo ainda a registar dois "feridos ligeiros", que seguiam no carro acidentado, prosseguiu a fonte.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo e a vítima mortal para o Instituto de Medicina Legal daquele distrito.