Há uma nova aplicação ajuda a lidar com a ansiedade provocada pela guerra

A Fundação José Neves lançou a aplicação 29k FJN, numa parceria com a Fundação 29k, uma organização sem fins lucrativos sueca, que tem como objetivo ajudar com a ansiedade e estado mental provocados da guerra na Ucrânia.

A aplicação inclui vários cursos em vídeos, meditações, áudios e exercícios de desenvolvimento pessoal orientados por profissionais. 29k FJN está disponível em inglês, ucraniano e russo e pode ser descarregada para iOS e Android.

"A invasão da Ucrânia está a impactar negativamente todas as pessoas que, direta ou indiretamente, são afetadas pelo triste desenrolar de acontecimentos naquela região, com repercussões em toda a Europa e no mundo. Consciente disso mesmo, a Fundação José Neves, disponibiliza em Portugal uma ferramenta que pretende ajudar todos aqueles que se encontram no nosso país e que, nestes tempos de incerteza, necessitam de apoio para lidar com situações de ansiedade, preocupação e medo provocadas pela guerra", afirma Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves.

Segundo o comunicado, este projeto está comprovado cientificamente por psicólogos e investigadores da Universidade de Harvard (EUA), da Universidade de Londres (Inglaterra), do Instituto Karolinska (Suécia) e da Escola de Medicina da Universidade do Minho.