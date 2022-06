Há mais 13 casos de infeção humana por vírus Monkeypox

Já foram identificados 166 casos de infeção humana por vírus Monkeypox em Portugal, indica esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) confirmou mais 13 casos face à atualização divulgada no dia anterior.

Todos os casos "mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis", refere a entidade dirigida por Graça Freitas, dando conta que .

A maioria das infeções foi reportada em Lisboa e Vale do Tejo, havendo registo de casos nas regiões Norte e Algarve. "Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos", lê-se na nota divulgada no site da DGS.

A autoridade de saúde afirma ainda que a "informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional"

Em atualização.