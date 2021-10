Entre as várias espécies que se encontram no parque estão várias plantas medicinais.

Proclamado pelos ambientalistas como a amazónia da África Ocidental pela riqueza do seu banco de ecossistema no continente africano, o Parque Nacional da floresta de Cantanhez é uma autêntica biblioteca para as gerações vindouras da Guiné-Bissau, de África e do mundo pois reúne todas as condições técnicas e científicas para o estudo da fauna e da flora. Atualmente é um dos espaços mais procurados para o turismo científico para desenvolver os estudos e as investigações, principalmente, na área de medicina uma vez que possui várias plantas medicinais.

Na floresta de Muna, em Cantanhez, os estudiosos das plantas medicinais descobriram, durante o inventário nacional, a Astraesculoide Barteri que pertence a família das plantas medicinais que, de acordo com um estudo feito pelos técnicos português de 1996 a 1997, pode prolongar a vida das pessoas infetadas com o vírus do VIH-Sida.