Gripe. DGS espera vacinar 350 mil pessoas na próxima semana

Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde (DGS) reafirma a importância da vacina contra a gripe e adianta que há 350 mil inoculações previstas na próxima semana, numa altura em que já foram vacinadas 811 mil pessoas, das quais 271 mil em farmácias.

"O processo de vacinação contra a gripe e a dose de reforço contra a covid-19 vai, assim, acelerar a partir de amanhã", diz a DGS.

Este comunicado surge depois da notícia do DN sobre as dificuldades e a confusão gerada sobre o processo de vacinação simultâneo da vacina contra a gripe e da dose de reforço anticovid.

Surge também depois de a diretora-geral da Saúde Graça Freitas ter apresentado uma nova versão do plano de vacinação, a qual inclui 1,5 milhões de pessoas elegíveis para a dose de reforço e não 2,5 milhões.

"Dos 1.500.000 utentes que estarão elegíveis para a dose de reforço até meados de dezembro, cerca de 840.000 encontram-se elegíveis à data de hoje, estando já vacinados aproximadamente 351.000, ou seja, 42%. Dos sobrantes, mais de 35.000 estão já agendados para os próximos dias", informa a DGS no comunicado.

Os utentes elegíveis para a dose de reforço, relembra a DGS, são os que têm idade igual ou superior a 65 anos e têm o esquema vacinal completado há pelo menos seis meses. A estes acrescem os utentes com menos de 65 anos com condições de imunossupressão, sob prescrição médica (declaração eletrónica).

A DGS enfatiza que a vacinação contra a gripe e a covid-19 é "essencial para minimizar o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2 e do vírus da gripe e para diminuir a ocorrência de doença grave". E conclui: "A vacinação é muito importante especialmente nesta altura do ano, em que é expectável a co-circulação de vários vírus respiratórios e em que se poderá verificar igualmente o impacto das temperaturas baixas na saúde da população."