Graça Freitas: "Quarta dose pode ser antecipada se houver motivo"

Diretora-geral da Saúde admitiu esta manhã que as pessoas com mais de 80 anos poderão receber a quarta dose da vacina contra a covid antes do anunciado ontem por Marta Temido, se os casos aumentarem antes da vaga esperada para o período de inverno. Graça Freitas participou na 10ª Conferência Sustentabilidade em Saúde, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde fez o encerramento.