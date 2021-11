Governo admite regresso da obrigatoriedade do teletrabalho

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho

Portugal assiste a um aumento de casos de covid-19, havendo já especialistas a falar numa quinta vaga da pandemia. A situação pode levar ao regresso da obrigatoriedade do teletrabalho para travar a propagação da infeção. A ministra Ana Mendes Godinho não descartou, esta segunda-feira, essa possibilidade.

"Naturalmente vamos acompanhando a situação e, como sempre, vamos avaliando e implementando em cada momento as medidas que sejam necessárias. Essa tem sido, aliás, a atuação permanente que temos feito", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, aos jornalistas.

Um acompanhamento e uma avaliação da situação em "diálogo permanente e com as indicações" do Ministério da Saúde, indicou.

Ana Mendes Godinho disse ainda que "é em função do nível de risco que vão sendo avaliadas as medidas".