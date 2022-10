Gouveia e Melo alvo de ameaças. "Confio totalmente nas forças de segurança"

O Chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, confirmou que tem recebido ameaças, mas mostrou-se confiante nas forças de segurança.

"Tem havido alguns problemas, mas confio totalmente nas forças de segurança, na nossa capacidade de combater este tipo de fenómenos e na democracia", disse durante as celebrações do aniversário da Polícia Marítima, em Setúbal.

De acordo com o Correio da Manhã, o chefe do do Estado-Maior da Armada tem sido ameaçado através de mensagens de telemóvel e email. Em causa estarão as declarações proferidas em março, aquando da morte do agente da PSP Fábio Guerra, na sequência de agressões à porta da discoteca Mome, em Lisboa, e que envolveu fuzileiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na altura, Gouveia e Melo foi demolidor. "Não queremos arruaceiros na Marinha", disse.

Agora, tenta desvalorizar as ameaças. "Por enquanto é 'harassment', como dizem os ingleses. Mas pode estar relacionado com coisas mais perigosas. Isso são as forças de segurança que terão de fazer a avaliação", explicou.

Garantiu que não está preocupado, mas admitiu que foram tomadas medidas com vista à sua proteção, ainda que, não revele quais.

Em setembro, o Ministério Público acusou dois fuzileiros - Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko - da morte do agente Fábio Guerra dos crimes de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física. Um terceiro suspeito está a monte e em março a Polícia Nacional espanhola colocou uma publicação nas várias redes sociais a pedir a colaboração dos cidadãos para encontrarem o fugitivo.