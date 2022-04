Futuro e inovação em saúde em debate no CCB

O ano de 2022 arrancou sob o signo da esperança de que a pandemia estivesse finalmente a chegar ao fim. Dois anos depois do anúncio dos primeiros casos de Covid-19, o país preparava-se para aliviar as restrições e para acabar com o uso de máscara obrigatório em espaços interiores. No entanto, a evolução dos casos, que se mantem a um ritmo de cerca de 60 mil por semana, ainda obriga a alguns cuidados, reforçados antes da época pascal pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. "A pandemia ainda mantém uma transmissibilidade muito elevada", alertou, salientando que o país está longe de poder gozar um Verão tranquilo.

Mais um desafio para a população, mas também, e principalmente, para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que, a par com a necessidade urgente de recuperar atrasos num conjunto de atos médicos que se acumularam ao longo dos dois anos de pandemia, precisa de avançar para reformas há muito pendentes.

Adicionalmente, a Guerra na Ucrânia, e a chegada a Portugal de milhares de refugiados, trazem também um conjunto de novos desafios de saúde pública, que obrigam a uma reorganização na prestação de serviços no SNS.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Perante este cenário, os temas em debate na 10ª Conferência «Sustentabilidade em Saúde», promovida pela Abbvie, em parceria com o Diário de Notícias e a TSF, estão ainda mais na ordem do dia. Com dois painéis de debate, que contam com a participação de um conjunto de personalidades ligadas à Ciência e à Saúde em

Portugal, a conferência procurará antecipar tendências, apontar soluções e investimentos que permitam uma maior sustentabilidade do SNS nos próximos anos.

À semelhança das anteriores edições desta conferência será apresentado o Índice de Saúde Sustentável, o estudo que anualmente avalia a evolução da sustentabilidade do SNS, desenvolvido pela NOVA Information Management School (NOVA IMS). Pedro Simões Coelho, Presidente do Conselho Científico e Professor Catedrático da NOVA information Management School fará uma breve apresentação das principais conclusões desta pesquisa, que será depois comentada por um painel ao qual se juntam Óscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e Eurico Castro Alves, Presidente da Convenção Nacional de Saúde. Nesta edição, que celebra a primeira década das conferências «Sustentabilidade em Saúde», serão ainda revelados novos dados sobre a perceção dos portugueses em relação à inovação no setor da saúde.

Sob o mote "Futuro e Inovação em Saúde", um segundo painel promoverá a discussão sobre tendências no setor e a importância do investimento em investigação e desenvolvimento. Para esta conversa estarão presentes João Almeida Lopes, Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica; Catarina Resende Oliveira, Presidente da Direção da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica; Helena Pereira, Presidente da Fundação Ciência e Tecnologia; Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH); e Jaime Melancia, Presidente de Mesa da Assembleia Geral da EUPATI Portugal.

Para assistir à conferência, que terá início pelas 9h30, terminando pelas 13 horas, e porque os lugares são limitados, faça a sua inscrição AQUI.