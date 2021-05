Foram feitos 26 mil testes em escolas na última semana

O ministério da Educação informou que na passada semana foram realizados mais 26 mil testes para deteção de SARS-CoV-2 a pessoal docente e não docente da Educação Pré-Escolar, do 1.º ciclo - em estabelecimentos de educação e ensino do setor público e do setor privado

Foram testados os alunos e trabalhadores do ensino secundário, dos concelhos, no total de 35, com uma taxa de incidência de mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (lista de 28 de abril), conforme determinação da orientação base deste processo.

Em 26 mil testes realizados nos estabelecimentos de educação e ensino destes 35 concelhos, registaram-se 30 casos positivos, ou seja, uma taxa de positividade de 0,12%, mantendo os níveis que têm vindo a ser verificados desde o início do processo de testagem levado a cabo pelo Ministério da Educação.

A próxima etapa do processo de testagem decorre na semana que vem, de novo nos estabelecimentos de educação e ensino dos concelhos com maior incidência de Covid-19, abrangendo o pessoal docente e não docente dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.