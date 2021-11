Foram dadas 635 mil doses de vacinas contra a gripe e a covid

O Centro de Vacinação da Cidade Universitária mantém-se aberto, agora com horário mais reduzido: de segunda a sábado, entre as 09h00 e as 19h00.

Foram administradas 250 mil doses de reforço contra a covid-19 até este domingo. Todos os que têm 65 e mais anos vão apanhar a 3. ª dose mas, nesta fase inicial, a prioridade vai para os que têm 80 e mais anos, com comorbilidades e que vivem em lares ou unidades de cuidados continuados. Ao mesmo tempo, levaram a vacina contra a gripe 385 mil pessoas, sendo que o grupo-alvo também começa nos 65 anos. Em três semanas, ascendem aos 635 mil os que já tomaram as duas vacinas.

A Direção-Geral da Saúde afirma que "a vacinação é decisiva para minimizar o risco de propagação dos vírus como o SARS-CoV-2 e o da gripe e para diminuir a ocorrência de doença grave". Acrescenta: "É expectável, nos meses mais frios, a cocirculação de vários vírus respiratórios e poderá verificar-se igualmente o impacto das temperaturas baixas na saúde da população".

A convocatória para a vacinação é por faixa etária e por ordem decrescente - dos mais velhos para os mais novos, prioridades que têm que ver com a sua maior vulnerabilidade. O autoagendamento está disponível para os de 80 e mais anos. A vacinação "destina-se, nesta fase, às pessoas com mais idade, porque há sempre esta associação entre o fator idade e o fator vulnerabilidade", sublinhou a diretora-geral da saúde, Graça Freitas.

Faltas são residuais

Portugal atingiu os 86 % de residentes (8,8 milhões) com a vacinação completa, o que significa praticamente todo o grupo-alvo. Sobram 3 %, uma vez que os restantes habitantes têm entre 0 e 11 anos, faixa etária em que as autoridades portuguesas ainda não recomendam a vacinação.

O país tem uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo, que atinge os 100% na população com 65 e mais anos de idade.

A percentagem de vacinados com as duas doses vai descendo consoante as fases de toma para as diferentes faixas etárias: para 99% no grupo dos 50-64 anos, para 93% no dos 25 aos 49; para 89% no dos 19 aos 24 e para 86 % no dos 12 aos 17.

Neste domingo, a DGS anunciou mais 491 casos da doença covid-19 e mais cinco mortos. Os internamentos hospitalares aumentaram em 25, totalizando 360. Há mais uma pessoa em unidades de cuidados intensivos, somando 61.

Há 101,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, ligeiramente mais no continente (101,9 por 100 mil). Em média, um infetado transmite a doença a outra pessoa, já que o índice de transmissibilidade R(t) é de 1,05.

Vacina contra pneumocócica

O governo decidiu alargar a gratuitidade e aumentar a comparticipação da vacinação contra a doença invasiva pneumocócica (DIP) dos adultos pertencentes a grupos de risco. A DGS atualizou a Norma 011/2015, passando a recomendar a vacina polissacárida pneumocócica de 23 serótipos (Pn23) a todos os adultos com 65 ou mais anos. É gratuita para mais pessoas e, para os que a têm de pagar, passa a ser comparticipada em 69%.

"Tal como já acontecia com a vacina conjugada pneumocócica de 13 serótipos (Pn13), a vacina Pn23 passa a ser gratuita para pessoas maiores de 18 anos pertencentes a determinados grupos de risco clínico", diz a DGS.

Em relação a quem tem fatores de risco, definidos em 2015, a vacinação passa a ser gratuita para quem tem insuficiência respiratória crónica.

Ao grupo dos transplantados, juntam-se os candidatos a transplante a ter direito a vacina gratuita, isto a partir do momento em que entra na lista de espera para esse procedimento.

A vacina pode ser administrada diretamente nas unidades de saúde do SNS ou ser comprada na farmácia, sendo comparticipada a 69%. Percentagem que abrange nos mesmos moldes a vacina conjugada de 13 serótipos (Pn13).

A "doença invasiva pneumocócica pode provocar situações muito graves, com elevada probabilidade de complicações, sequelas e morte", sublinha a DGS. E explica: "Existem dois tipos de fatores que representam um risco acrescido para a DIP, nomeadamente a idade, sendo a incidência maior nas crianças, no primeiro ano de vida - que já estão abrangidas pela vacinação universal desde 2015 - e nos adultos com 65 ou mais anos." Acrescentam-se fatores de risco clínico que surgem em pessoas de qualquer idade, com determinadas doenças, nomeadamente as doenças cardíacas e oncológicas.

P&R

Quais são as vacinas gratuitas?

Contra a gripe - o que acontece anualmente - e a terceira dose contra a covid-19.

Quem deve tomar a da gripe?

As pessoas com 65 ou mais anos. A 1. ª fase iniciou-se a 27 de setembro, com residentes e pessoal dos lares e de unidades de cuidados continuados; profissionais de Serviço Nacional de Saúde e grávidas. Os restantes, iniciaram a 18 de outubro.

Quem vai receber a 3.ª dose da vacina contra a covid-19?

Utentes com 65 ou mais anos, com prioridade aos que têm 80 e mais anos de idade. Também os residentes em lares e em unidades de cuidados continuados. Iniciou-se a 11 de outubro.

Qual é a vacina que pode ser administrada com outras?

É a da gripe. A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda no braço esquerdo a vacina contra a covid e, no direito, a da gripe. E pode ser administrada com as vacinas contra a pneumocócica, Td (tétano e difteria) e Tdpa (tosse convulsa mais Td).

As vacinas da gripe e contra a covid têm de ser no mesmo dia?

Não. Quem optar pela administração em dias diferentes , deve respeitar os 14 dias de intervalo entre tomas. Segunda vacina é marcada aquando da primeira.

Como são as convocatórias? Os utentes são convocados por ordem decrescente de idade - preferencialmente por SMS, mas também telefone ou carta - para a toma em simultâneo das vacinas contra a gripe e contra a covid-19 ou apenas para a da gripe (se não for elegível para a covid).

É possível o agendamento?

Sim, no portal da DGS e para as duas vacinas, Para já, só está disponível para os que têm 80 ou mais anos de idade. As vagas são abertas por faixas etárias.

Mantém-se a Casa Aberta?

Sim, para os que ainda não levaram a vacina contra a covid-19 porque não tinham as condições elegíveis ou não a quiseram tomar. São 3% dos grupos e situam-se entre os 12 e 50 anos.

Onde são dadas as vacinas?

Nos centros de vacinação - muitos foram encerrados - e centros de saúde. Normalmente, de segunda a sábado, das 09h00 às 19h00, mas depende de cada unidade e necessidades locais.

