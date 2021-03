Ferido grave em acidente na Ponte 25 de Abril. Trânsito já está normalizado

A circulação ao trânsito na Ponte 25 de Abril já foi normalizada, no sentido Sul-Norte, após um acidente entre um veículo ligeiro e um motociclo, que provocou um ferido grave.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o acidente, que ocorreu esta tarde no início do tabuleiro da ponte, provocou um congestionamento do trânsito, levando que a circulação entre Almada e Lisboa se fizesse apenas através da via da esquerda.

O Cometlis adiantou que, no local, esteve uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) a prestar assistência ao condutor do motociclo, que se encontra em estado grave.

A PSP indicou que o alerta foi dado às 13.52 horas.