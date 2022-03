Explorer Investments disponibiliza quartos para 100 refugiados ucranianos

Hotéis do Porto oferecem empregos a refugiados na arrumação de quartos e restauração

A Explorer Investments, através da DHM - Discovery Hotel Management, vai disponibilizar alojamento para cerca de 100 refugiados no hotel Ramada by Wyndham, em Lisboa.

Em comunicado, a empresa informa que durante a madrugada de sexta-feira já chegaram 49 refugiados no primeiro avião proveniente de Lublin, a cidade do Leste da Polónia mais perto de Lviv. Os 100 refugiados vão ficar alojados em quartos duplos e triplos do hotel Ramada Lisbon e vão receber "todo o auxílio e cuidados médicos adequados".

"A estadia dos refugiados ucranianos vai-se estender por quatro dias, período em que serão regularizadas todas as situações legais e quando todos serão encaminhados para os locais de destino pelas entidades responsáveis. Durante este período, o grupo vai também disponibilizar uma sala para apoio logístico e para refeições", pode ler-se na nota.

Este apoio da Explorer Investments concretizou-se em articulação com o Alto Comissariado para as Migrações e com a Ukraine Refugees UAPT.