Estudo aponta que os efeitos da covid-19 foram menos notados em Portugal

Os efeitos da pandemia provocada pela covid-19 são menos notados pelos portugueses, em comparação com a média dos 30 países analisados no relatório Healthy & Sustainable Living, divulgado esta terça-feira.

Segundo os resultados do inquérito, que em Portugal abrangeu cerca de mil participantes, 38% das pessoas afirmam sentirem-se muito afetadas pela pandemia, quando a média global é de 51%, e 40% dos portugueses dizem-se moderadamente atingidos pelos efeitos do novo coronavírus.

"O impacte da pandemia é consideravelmente menor em Portugal", realça o estudo. Em geral, os portugueses sentem-se menos afetados por todos os problemas, em comparação com a média mundial.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além da covid-19, as alterações climáticas e a poluição do ar são os problemas mais citados por que as pessoas inquiridas se sentem pessoalmente mais afetadas, tal como acontece globalmente.

A discriminação contra minorias étnicas, raciais ou religiosas é um problema pouco sentido em Portugal, de acordo com o mesmo estudo, tal como a falta de acesso aos cuidados de saúde.

Após a pandemia, comparativamente ao período anterior ao novo coronavírus, os portugueses dizem ter a intenção de prestar mais atenção à saúde (57%), reduzir o impacte ambiental (51%), passar mais tempo em contacto com a natureza (50%) e economizar dinheiro (50%). Comprar em lojas (06%), comer carne (07%) ou atualizar o guarda-roupa (08%) estão na cauda das prioridades mencionadas.

O relatório 'Healthy & Sustainable Living', com uma periodicidade anual, inclui pela primeira vez os dados de Portugal, resultado da parceria entre a consultora Natural Business Intelligence e a multinacional GlobeScan.

No país, a auscultação aos cerca de mil participantes, de diferentes gerações, com rendimentos diversos e residentes em cidades, vilas e aldeias, foi feita ´online` em junho e julho de 2021.

O estudo pretende contribuir "para a compreensão das perceções, comportamentos e fatores de decisão na aquisição de produtos e serviços por parte dos cidadãos", informação que os promotores do relatório consideram ser "relevante para empresas e instituições".

.