Este é o calendário para o próximo ano letivo

O ano letivo 2021/2022 começa entre 14 e 17 de setembro, diz o ministério de Educação, em comunicado.

O 1.º período deve arrancar entre 14 e 17 de setembro de 2021, termina a 17 de dezembro de 2021.

O 2.º período começa a 3 de janeiro de 2022 e termina a 5 de abril de 2022 e o 3.º período arranca a 19 de abril de 2022.

As aulas do próximo ano letivo terminam a 7 de junho de 2022 para o 9.ºano, 11.º e 12.º anos de escolaridade, a 15 de junho de 2022 para 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade e 30 de junho de 2022 no pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.

Em atualização