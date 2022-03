Estão 73 concelhos abaixo do nível máximo de incidência

O número de municípios portugueses abaixo do limite máximo de incidência de contágios por SARS-CoV-2 quase quadruplicou na última semana, passando de 19 para 73, segundo o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira.

O concelho com a incidência mais baixa é Penedono, com 233 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, cerca de um terço dos 661 que registava na sexta-feira passada.

Vimioso (253 casos por 100 mil habitantes), Resende (329), Paços de Ferreira (354), Ribeira de Pena (367), Vila Flor (383) e Miranda do Douro (384) estão entre os concelhos com menor incidência.

Entre os que ainda estão acima do limiar máximo definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que se situa nos 960 ou mais casos por 100 mil habitantes, Corvo, com 11.915 casos, está com a incidência mais elevada.

Velas (9.430), Horta (8.122), Porto Santo (7.851), Lajes do Pico (5.634) e Calheta da Região Autónoma dos Açores (5.381) estão entre os concelhos com maior incidência dos 308 municípios portugueses.

Na nota explicativa dos dados por concelho, divulgados no boletim epidemiológico da DGS, é referido que "a incidência cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho".

Desde março de 2020 foram infetadas em Portugal pelo menos 3.241.451 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.973 mortes associadas à covid-19.